Hulk se casa em cerimônia íntima com Camila Ângelo

O atacante do Atlético Mineiro Hulk (38) e a médica Camila Ângelo (35) celebraram o matrimônio em uma cerimônia religiosa na sexta-feira (3) na Paraíba, após quatro anos de casamento civil.

A noiva usava vestido longo com véu e foi levada ao altar pelo pai, enquanto o jogador, levado pela mãe, usava um terno vinho. A cerimônia íntima ocorreu em uma igreja decorada com rosas brancas.

Alice, nove anos, filha do primeiro casamento de Hulk, participou da cerimônia que teve as alianças entregues por Zaya, de dois anos, e Aisha, de seis meses, filhas do jogador com Camila.

Classificando a cerimônia como um agir de Deus, o atacante fez publicações nas redes sociais mostrando os bastidores.

Os filhos mais velhos do jogador Ian, de 14 anos, e Tiago, de 12 anos, não compareceram à cerimônia e, na mesma data, Iran Ângelo, ex-esposa de Hulk e tia de Camila, fez uma publicação nas redes sociais ao lado do filho mais velho.

Protesto da tia de Camila

A irmã de Iran e tia de Camila, Rayssa Ângelo, se mostrou inconformada com o casamento e protestou nas redes sociais:

"É triste perceber que Judas não está apenas nas histórias antigas, às vezes ele dorme sob o mesmo teto, come na mesma mesa e, no momento certo, crava o punhal pelas costas".

“Hoje é um dia difícil de engolir, um dia que revela até onde a traição pode ir quando vem de quem menos esperamos. Se minha mãe estivesse viva, tenho certeza de que não suportaria tamanha monstruosidade”.

Yugnir Ângelo, irmão da atual esposa do jogador também não esteve na cerimônia religiosa. O influenciador, casado com a também influenciadora, Mirela Janis, fez uma postagem junto com Iran Ângelo.

Entenda o caso

Entre 2007 e 2019, Iran Ângelo (54) e Hulk (38) foram casados e tiveram três filhos: Ian, de 14 anos, Tiago, de 12 anos, e Alice, nove anos. Iran é tia de Camila (38), atual esposa do jogador.

A assessoria do jogador informou que o relacionamento de Hulk e Camila começou somente em outubro de 2019, após a separação do atacante. O casal oficializou a união no casamento civil em 2020 e tiveram duas filhas: Zaya, de dois anos, e Aisha, de seis meses.