Segundo o portal, Tom teria se ajoelhado para fazer o pedido em um ambiente íntimo , sem a presença de familiares, entre as festividades de Natal e Ano-Novo. A proposta ocorreu em uma das casas da família de Zendaya, nos Estados Unidos, marcando um momento romântico e discreto.

Tom, conhecido por seu papel como Homem-Aranha no Universo Marvel, teria planejado o pedido com meses de antecedência. De acordo com o TMZ, ele pediu a bênção de Kazembe Ajamu Coleman, pai de Zendaya, antes de se declarar.