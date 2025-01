Yuri Lima e Iza são pais de Nala. Instagram@yurilima94 / Reprodução

O jogador Yuri Lima celebrou dois anos de relacionamento com Iza em uma publicação compartilhada no Instagram na quarta-feira (1º).

Na postagem, ele ressaltou a importância do perdão e o fato de ter construído uma família (veja abaixo). Juntos, eles são pais de Nala, que nasceu em outubro de 2024.

"Essa foto mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer, Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela", disse.

No texto, ele seguiu destacando que "tudo tem um propósito":

"Depois de cada choro, de me arrepender tanto, achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos (e são tantos com vocês duas). Posso dizer que graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida".

Na declaração, o atleta reafirmou o desejo de querer passar muitos anos ao lado da cantora.

A relação de Iza e Yuri Lima

Desde agosto do ano passado, já havia rumores sobre uma reconciliação do casal. Eles terminaram o relacionamento em julho, quando a cantora, ainda grávida, expôs uma traição por parte do atleta.

Na época, a assessoria da artista não desmentiu os boatos e afirmou que não tinha "nada a declarar" sobre o assunto. Desde então, o assunto não era mais comentado nas redes sociais.

Cantora valorizou sua rede de apoio

Em dezembro, em entrevista para a revista Quem, Iza valorizou a sua rede de apoio, que inclui Yuri Lima, e que, segundo ela, estava sendo importantíssima para que ela pudesse cumprir sua agenda de fim de ano.

— Tenho uma família incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, têm os avós, tios. Todo mundo acaba revezando — disse, na ocasião.