Ancelotti diz que Mbappé 'tem a oportunidade' de igualar CR7 no Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou nesta segunda-feira (31) que o atacante francês Kylian Mbappé "tem a oportunidade" de se tornar uma lenda madridista à altura de Cristiano Ronaldo.

"É difícil comparar jogadores diferentes e dizer que Mbappé será capaz de conseguir o que Cristiano Ronaldo conseguiu no Real Madrid. Ele tem a oportunidade de fazer isso, e isso significa que ele se tornaria uma lenda do Real Madrid como Cristiano Ronaldo", declarou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do jogo de volta da semifinal da Copa do Rei contra a Real Sociedad.

O astro francês, que marcou duas vezes contra o Leganés no sábado, já tem 33 gols com a camisa merengue, igualando a marca de CR7 em sua primeira temporada no clube.

Ancelotti disse que não se incomoda quando falam que o Barcelona joga melhor. "Alguns preferem pressão alta, outros preferem bloco baixo, a bola longa, posse... São muitas facetas e todo mundo pode opinar", respondeu.

"O Barça joga um futebol muito bonito, com intensidade, e o Real joga diferente, com muita qualidade. Gosto muito do futebol do Real", continuou o italiano, que considera "difícil" comparar os dois estilos de jogo.

"É difícil porque depende das características dos jogadores. Gosto de como o Real Madrid vem jogando há três anos. Se continuarmos assim, ótimo. Nem sempre é possível ter a mesma estrutura porque os jogadores mudam, por isso é impossível manter um estilo e uma identidade definida por muitos anos. Quem tenta ter a mesma identidade sempre, acaba falhando no final", ressaltou.

Sobre o calendário, Ancelotti reiterou que o problema está no pouco tempo disponível para se preparar para os jogos.

"Quando eu jogava não havia este desgaste, era outro esporte, outro futebol, também pela preparação dos jogos. Pensamos em aumentar a comissão técnica, que é bem pequena, com auxiliares, analistas e um preparador de goleiros, mas eu insisto, o maior problema do calendário é não ter tempo para se preparar para as partidas em campo, tem que usar muito vídeo", disse.