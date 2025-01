Galvão, Virginia e Neymar: como os famosos passaram o Ano-Novo 2025

Galvão Bueno compartilhou registros da celebração com a família no no litoral sul de Pernambuco. Reprodução / Instagram @galvaobueno

A virada de 2024 para 2025 foi marcada por festas e comemorações no país inteiro. Em Porto Alegre, a festa foi realizada no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, com contagem regressiva pela cantora Lauana Prado. No Rio de Janeiro, o show principal da noite foi o de Anitta. Já em São Paulo, na Avenida Paulista, os sertanejos Bruno e Marrone deram as boas-vindas para o novo ano.

Enquanto Virginia e Zé Felipe escolheram comemorar a virada no interior de Goiás, Bruna Biancardi esteve em Dubai com a família de Neymar. Já Galvão Bueno compartilhou registros da celebração ao lado da família na praia de Serrambi, no litoral sul de Pernambuco. Com um filho recém-nascido, Viih Tube e Eliezer optaram por passar o Réveillon na tranquilidade de casa.

Confira a seguir como foi o Réveillon das celebridades.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe passaram a virada com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O local escolhido foi a Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, localizada no interior de Goiás.

Apesar de o dono não estar presente, a esposa dele, Poliana Rocha, apareceu em algumas fotos da festividade, além de Margareth Serrão, a mãe de Virginia.

Viih Tube e Eliezer

Com o nascimento do segundo filho do casal, Ravi, no final de novembro, o casal de ex-BBBs apareceu nas redes sociais em uma virada tranquila. Dentro de casa, eles estavam também com a filha Lua, um ano.

Bruna Biancardi e Neymar

Em Dubai, Bruna Biancardi passou a virada com Neymar e a filha Mavie, além de outros familiares. Ela está grávida da segunda filha com o jogador.

Davi Lucca, primogênito de Neymar com Carol Dantas, e o pai do atleta também estavam na comemoração.

Comemoração nos Emirados Árabes Unidos. @brunabiancardi / Instagram / Reprodução

Vera Viel e Rodrigo Faro

A empresária Vera Viel comemorou o Réveillon ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Faro, e das três filhas: Helena, Maria e Clara. Na legenda da publicação, ela diz que 2024 foi um ano "desafiador". A modelo de 49 anos foi diagnosticada com um tumor raro e maligno no ano passado e passou por cirurgia em 11 de outubro.

Fabiana Justus

A influenciadora passou a virada com o marido, o empresário Bruno D'ancona, as gêmeas Chiara e Sienna, cinco anos, e Luigi, um. A irmã, Rafaella Justus, 15 anos, filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro, também aparece nas fotos da comemoração.

Ana Hickmann

Acompanhada do noivo, o chefe de cozinha Edu Guedes, e de familiares, a apresentadora compartilhou fotos do jantar de Ano-Novo nas redes sociais.

Larissa Manoela

Larissa comemorou a chegada de 2025 ao lado do marido, o ator André Luiz Frambach. A família dele também estava na comemoração.

Maísa e Duda Santos

Em Maracaípe (PE), as parceiras de cena na novela Garota do Momento passaram a virada com amigos em uma festa. Dentre eles, estava a também atriz Fernanda Concon.

Bianca Andrade e Jade Picon escolheram o mesmo local para comemorar o Réveillon.

Rihanna

A cantora ficou em Nova York e celebrou a descida da famosa bola iluminada na Times Square pelo celular ao lado do marido, o rapper ASAP Rocky, e amigos, em uma casa.