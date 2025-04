Nasce neto de Eminem, com homenagem ao rapper no nome; veja

O anúncio da gravidez aconteceu em outubro de 2024, por meio do clipe da música "Temporary". Instagram / Reprodução

O rapper Eminem, 51 anos, acaba de se tornar avô. A filha, Hailie Jade, anunciou nesta sexta-feira (4) o nascimento do primeiro filho, revelando ainda uma homenagem especial ao cantor no nome do bebê.

O pequeno, que nasceu há três semanas, se chama Elliot Marshall McClintock, sendo que o nome do meio, Marshall, faz referência ao nome verdadeiro de Eminem: Marshall Bruce Mathers III.

Em suas redes sociais, Hailie compartilhou um registro do bebê e celebrou sua chegada com uma legenda carinhosa.

"Feliz data. Três semanas à beira da terra, pequeno E", escreveu a influenciadora de 28 anos.

O bebê é fruto do casamento de Hailie com Evan McClintock, com quem namora desde 2016. O casal oficializou a união em maio de 2024, em uma cerimônia intimista.

Eminem revelou gravidez da filha em clipe

Apesar de ser bastante reservado em relação à vida pessoal, Eminem fez questão de compartilhar a novidade com os fãs de uma forma especial.

O anúncio da gravidez aconteceu em outubro de 2024, por meio do clipe de Temporary, parceria com Skylar Grey presente no álbum The Death of Slim Shady.

No final do vídeo, Hailie aparece entregando ao pai uma camisa dos Detroit Lions, time de futebol americano que a família torce, com a palavra "Grandpa" (vovô) e o número 1 estampados nas costas.

Hailie é fruto do relacionamento conturbado de Eminem com Kim Scott. Ao longo da carreira, o rapper mencionou a filha em diversas músicas, sendo Mockingbird uma das mais famosas.

Veja o clipe de Temporary