Concurso para rainha e princesas da Festa da Uva 2026 recebe a primeira inscrição

O concurso para rainha e princesas da Festa da Uva 2026, em Caxias do Sul, recebeu a primeira inscrição nesta sexta-feira (4). Trata-se de Jenifer de Lima Silva, 25 anos. Ela é cirurgiã dentista, representa a San Pietro Cidadania Italiana e estava acompanhada dos pais.

— Fico muito feliz em poder honrar nossa tradição — afirmou a candidata durante a oficialização, em cerimônia realizada no Museu da Festa da Uva, no Parque Mário Bernardino Ramos.

As inscrições de candidatas se iniciaram no dia 13 de março e seguem até o dia 25 deste mês. Ao todo, há 24 vagas. Depois de se inscrever, Jenifer posou para a tradicional foto na janela da réplica onde se localiza o Museu da Uva e do Vinho.