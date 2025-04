"Deu um soco no vidro": Maria Clara Gueiros é assaltada dentro de táxi

Maria Clara Gueiros foi roubada enquanto andava de táxi em São Paulo, na noite de quinta-feira (3). Conforme relatou nas redes sociais, o assaltante quebrou a janela do carro com um soco e conseguiu pegar o celular da artista.

Pela violência da situação, Maria Clara machucou a mão. "Estou bem. Qualquer comunicação estranha do meu número não sou eu", escreveu a atriz no story do Instagram.