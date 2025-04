Justin Bieber publica piada sobre mulheres noivas e internet aponta indireta para Selena Gomez

Justin e Selena namoraram por oito anos, entre términos e reconciliações. LISA O'CONNOR e PATRICK T. FALLON / AFP

Justin Bieber e Selena Gomez viveram um dos namoros mais públicos — e comentados — da década de 2010. Hoje, ambos estão em outros relacionamentos e não interagem publicamente um com o outro. Porém, um story publicado pelo cantor no Instagram, na quarta-feira (2), foi apontado por fãs como uma possível indireta para a ex.

O canadense postou uma foto do personagem Gollum, da franquia O Senhor dos Anéis, segurando o anel da saga. Na legenda, estava escrito a frase "mulheres nas redes sociais após noivarem".

"Mulheres nas redes sociais após noivarem", em português. @justinbieber / Instagram / Reprodução

Rapidamente, fãs encheram as redes com comentários sobre a publicação. "Justin Bieber confirma que perdeu o controle com o noivado da Selena", disse uma internauta, em inglês. Outro brincou que, durante o casamento da cantora e o produtor musical Benny Blanco, Justin se manifestaria durante o momento de "Fale agora ou cale-se para sempre".

Nenhum dos envolvidos se pronunciou sobre a publicação.

Idas e vindas do amor

Justin e Selena começaram a namorar em 2010, quando ele tinha 16 anos, e ela, 18. Foram oito anos de um relacionamento marcado por términos e reconciliações constantes. Conhecidos como "Jelena", o casal se tornou um dos mais comentados da época, frequentando eventos e protagonizando momentos marcantes do mundo pop.

O primeiro término aconteceu em 2012, mas eles se reconciliaram no ano seguinte. Os dois foram vistos juntos até 2014, quando Selena lançou a música The Heart Wants What It Wants, que muitos interpretaram como um desabafo sobre o relacionamento.

Na mesma época, Justin admitiu que algumas músicas de seu álbum Purpose foram inspiradas em Selena. Apesar de seguir caminhos diferentes, ele chegou a postar fotos antigas dos dois nas redes sociais.

O namoro entre Justin e Selena começou ainda na adolescência dos dois, em 2010. MáRCIO HONORATO / Estadão Conteúdo

Em 2016, uma briga pública entre os dois gerou polêmica. Justin publicou fotos com a modelo Sofia Richie, o que irritou fãs do casal.

Selena comentou acusando o cantor de trair a confiança dos admiradores, enquanto ele sugeriu que ela havia tido um envolvimento com Zayn Malik, do One Direction.

Mesmo após o episódio, os dois retomaram o relacionamento brevemente em 2017, antes de encerrar definitivamente no ano seguinte. Durante o período, Selena namorou o cantor The Weeknd, enquanto Justin chegou a criticar a música do artista em entrevistas.

Nesse período, Selena enfrentou problemas de saúde relacionados ao lúpus e passou por um transplante de rim.

Caminhos separados

O último rompimento do casal ocorreu em abril de 2018. Meses depois, Justin assumiu o namoro com a modelo Hailey Baldwin, com quem se casou ainda em 2018 e segue junto até os dias atuais.

Quando Justin e Selena se separaram, havia boato de que a separação estaria sendo difícil, principalmente, por ser um caso público. A cantora admitiu a dificuldade de superar a relação no documentário que lançou em 2022, chamado Selena Gomez: My Mind and Me.

Atualmente, Selena está noiva do produtor Benny Blanco.

Benny e Selana começaram a namorar em 2023. @selenagomez / Instagram / Reprodução

Novo relacionamento e noivado

Desde o término, Selena tem se dedicado a sua saúde e a sua carreira. Em 2020, lançou o álbum Rare, que reflete sobre o fim do relacionamento. A música Lose You To Love Me, por exemplo, tornou-se um marco para os fãs do casal.

Hoje com 32 anos, a artista está noiva do produtor musical Benny Blanco, com quem começou um relacionamento em junho de 2023, confirmado pelos dois no fim daquele ano. O casal se conheceu em 2019, quando colaboraram na música I Can't Get Enough.

O pedido de casamento aconteceu em dezembro do ano passado, dois dias depois da ex-estrela da Disney receber duas indicações ao Globo de Ouro, pelos papéis em Emília Perez e na série Only Murders in the Building, da qual também é produtora.

"O para sempre começa agora", escreveu nas redes sociais. Amigos e outros famosos como Taylor Swift, Cara Delavigne, Jennifer Aniston e Suki Waterhouse deixaram comentários parabenizando o casal.

Pais de primeira viagem

Justin, por sua vez, consolidou o casamento com Hailey Bieber, que recentemente desmentiu rumores de rivalidade com Selena. Em 2022, Haily negou que o cantor canadense tenha traído a ex-namorada para ficar com ela. Internautas especulavam sobre o caso devido à proximidade entre o fim do relacionamento com Selena e o noivado com a modelo, ambos em 2018.

No podcast Call Her Daddy, Hailey afirmou não ter se relacionado com Justin enquanto ele estava com Selena e explicou que só aceitou se comprometer com ele porque entendeu que a história com a ex-Disney havia de fato terminado. Eles se conheciam desde 2009.

Justin e Hailey Bieber estão casados de 2018. LISA O'CONNOR / AFP/Getty Images

Em agosto do ano passado, o casal anunciou a chegada de seu primeiro filho, Jack Blues Bieber. O cantor compartilhou no Instagram a foto do pé do bebê, dando boas-vindas ao filho.

O anúncio da gravidez do casal foi feito em maio de 2024, quando eles compartilharam o vídeo de uma sessão de fotos no Instagram. Nas imagens, os dois apareciam em clima romântico e já era possível notar a "barriguinha" da gravidez.