Russell Brand é acusado de estupro e outros crimes sexuais pela polícia do Reino Unido; entenda

As denúncias envolvem quatro mulheres e foram divulgadas em comunicado nesta sexta-feira (4), segundo a AFP.

Brand, que se tornou conhecido ao apresentar uma versão britânica do reality Big Brother , nega as acusações e afirma que nunca se envolveu em atos sexuais sem consentimento.

As acusações incluem estupro, violação sexual, estupro oral e duas agressões sexuais . O ator de 48 anos deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster no dia 2 de maio.

"Nunca fui um estuprador"

— Eu era um idiota, um viciado em drogas, um viciado em sexo e um babaca, mas nunca fui um estuprador . Nunca me envolvi em atividade sexual não consensual — declarou o artista.

Brand foi casado com a cantora Katy Perry de 2010 a 2012 e se "reinventou" nos últimos anos como um influenciador digital de extrema direita com discurso antissistema.

Ele foi interrogado pela polícia em novembro de 2023, quando as investigações estavam em curso.

Entenda as acusações contra Russell Brand

As denúncias surgiram após uma investigação conjunta do jornal The Sunday Times e da emissora britânica Channel 4, que levou a um documentário exibido em setembro de 2023.