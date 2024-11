Quem é quem em "Garota do Momento"

Criada por Alessandra Poggi com direção artística de Natalia Grimberg e direção geral de Jeferson De, Garota do Momento, que estreia nesta segunda-feira (4) na Globo, se passa no Rio de Janeiro da década de 1950 e conta a história de Beatriz (Duda Santos), que acredita ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), na infância. Porém, desconhece que a genitora perdeu a memória em um acidente e vive em uma teia de mentiras criada pela atual sogra, a vilã Maristela (Lilia Cabral). Dezesseis anos depois, em 1958, quando descobre o paradeiro da mãe, a mocinha fica sabendo da existência de Bia (Maisa) em seu lugar.