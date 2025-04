Angelina Jolie visita aldeia indígena no Mato Grosso ao lado do cacique Raoni; veja vídeo

Atriz é reconhecida pela atuação no ativismo humanitário. Marco BERTORELLO / AFP

A atriz e ativista Angelina Jolie, 49 anos, foi vista no Brasil durante uma visita à aldeia Piaraçu, na Terra Indígena Capoto-Jarina, no Mato Grosso, na última quarta-feira (2).

O encontro contou com a presença do cacique Raoni Metuktire, uma das principais lideranças indígenas do país.

Acompanhada da organização ambientalista Re:wild, ela participou de diálogos sobre os desafios enfrentados pelos povos indígenas, como desmatamento, garimpo ilegal e a expansão do agronegócio sobre terras protegidas, segundo o g1.

Além disso, conheceu mais sobre a relação do povo Kayapó com a floresta e participou de atividades culturais, como a pintura de artes tradicionais no corpo da atriz.

Apesar da repercussão, Angelina Jolie optou por não divulgar a visita. As imagens do encontro foram compartilhadas por moradores da aldeia e circularam nas redes sociais. Assista:

Ativismo humanitário

Filha dos atores Jon Voight e Marcheline Bertrand, Angelina Jolie conquistou fama internacional ao interpretar Lara Croft nos cinemas.

Além de vencer o Oscar por Garota Interrompida (1999), estrelou sucessos como Malévola (2014) e Sr. e Sra. Smith (2005), no qual contracenou com Brad Pitt, com quem viveu um relacionamento por mais de uma década. O casal, que se separou em 2016, tem seis filhos.

Fora a carreira no cinema, Angelina Jolie também é reconhecida pela atuação no ativismo humanitário.

Como embaixadora da Boa Vontade da Organização das Nações Unidas (ONU), dedica-se há décadas à defesa dos direitos humanos, com foco em mulheres, refugiados e povos originários.

Seu trabalho mais recente foi no filme Maria (2024), cinebiografia da soprano Maria Callas, dirigida por Pablo Larraín.

Quem é o cacique Raoni?

Em 2024, cacique Raoni recebeu a Ordem Nacional da Legião de Honra, do presidente da França, Emmanuel Macron. Antônio Cruz / Agência Brasil

Símbolo da luta indígena, o cacique Raoni Metuktire, 92 anos, dedicou a vida à proteção da Amazônia e dos povos da floresta.

Reconhecido mundialmente, já se reuniu com líderes como o Papa Francisco e o rei Charles III, além de artistas como o cantor Sting, com quem viajou o mundo promovendo a causa indígena.

Raoni ganhou notoriedade internacional após o documentário Raoni (1978), indicado ao Oscar e exibido no Festival de Cannes.

Em 2021, foi nomeado Membro Honorário da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Já em 2024, recebeu a Ordem Nacional da Legião de Honra, do presidente da França, Emmanuel Macron.

