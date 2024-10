Com uma fortuna estimada em mais de R$ 100 milhões, o cantor Leonardo, 61 anos, passou a integrar a "lista suja do trabalho escravo" do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na segunda-feira (7). A inclusão do nome do artista ocorreu após seis trabalhadores serem encontrados em condições análogas à escravidão na fazenda Talismã, pertencente ao sertanejo.