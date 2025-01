Bloco da Laje, um dos mais tradicionais grupos de Carnaval de Porto Alegre, lança novo EP

Um dos mais tradicionais blocos de Carnaval de Porto Alegre, conhecido por encher as ruas de cor e alegria com foliões vestidos de vermelho, amarelo e azul, começa 2025 com uma novidade. O EP Bloco da Laje Depois da Chuva chegará nas plataformas digitais no dia 30 de janeiro, trazendo um clássico do grupo, O Sol é um Rei.

O lançamento do projeto será feito em partes. O primeiro single, O Segredo da Deusa, estará disponível em aplicativos de música a partir de 19 de janeiro, antecedendo o lançamento completo do EP (sigla para extended play, formato musical que se situa entre single e álbum).

Para os fãs mais assíduos, a canção já é familiar, pois tem sido apresentada pelo grupo em ruas e palcos desde o ano passado.

— Essa música foi composta durante a pandemia e aborda temas ambientais, como queimadas e enchentes, que, infelizmente, se tornaram realidade nos últimos anos — explica Júlia Ludwig, compositora da faixa.

Com mais de dez anos de trajetória, o Bloco da Laje se consolidou como um dos maiores representantes do Carnaval de rua do sul do Brasil. Suas origens estão no teatro de rua, na ocupação de espaços públicos e nas celebrações do Carnaval. Em 2021, o grupo lançou seu primeiro EP, o 4 Estações, que conta com a participação especial da banda Francisco El Hombre em uma das quatro faixas.

Agora, o segundo trabalho de estúdio do conjunto conta com três músicas: O Segredo da Deusa, Tecnoraio e O Sol é um Rei. A gravação reuniu 23 músicos do bloco, os mesmos que participam dos shows e festivais. Já nas saídas de Carnaval, o grupo envolve mais de 165 pessoas, entre bateristas, brincantes, técnicos, produtores e equipe de direção.

Serviço

19/01 : lançamento do single O Segredo da Deusa nas plataformas digitais

: lançamento do single O Segredo da Deusa nas plataformas digitais 26/01 : Carnaval Sublime — cortejo da 12ª saída do Bloco da Laje. Local e horário serão divulgados no dia 25 nas redes sociais do grupo

: Carnaval Sublime — cortejo da 12ª saída do Bloco da Laje. Local e horário serão divulgados no dia 25 nas 30/01: lançamento do EP Bloco da Laje Depois da Chuva