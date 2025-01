"Descer pra BC", "Barbie" e mais: confira as principais músicas do verão de 2025

Descer pra BC deve ser um dos principais hits do verão. reprodução / reprodução

Com o início do ano, o Brasil já se prepara para o que promete ser mais um verão quente e de muita animação nas praias. Com isso, a trilha sonora da temporada começa a ganhar forma.

Entre as apostas mais fortes para o verão de 2025, algumas faixas já despontam como favoritas. Descer pra BC, da dupla Brenno e Matheus, segue como uma das principais candidatas a continuar dominando as paradas, após grande sucesso no final 2024.

Outros nomes também têm se destacado nas plataformas de streaming. Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim, de Oruam, Zé Felipe e MC Tuto, e Barbie, de MC Tuto e DJ Glenner, estão viralizando nas redes e podem despontar como alguns dos principais hits do verão.

Ainda no cenário do funk, Fui MLK, de Nilo e MC Paiva ZS, é outra música entre as mais tocadas.

O pagode também tem suas apostas, com Coração Partido, do grupo Menos é Mais, que promete embalar as noites de verão.

A versatilidade de Léo Foguete também é outro ponto de destaque. O artista tem duas faixas entre as mais promissoras: Última Noite e Cópia Proibida, que misturam funk e elementos eletrônicos e devem se destacar nas playlists do verão.

Ivete Sangalo, com Energia de Gostosa, também deve ter presença marcante no verão. A faixa, lançada no final de 2024, já é um dos hits mais esperados para a estação e deve ser um sucesso tanto nas festas como nos blocos de Carnaval.

Músicas que estão fazendo sucesso neste verão

Energia de Gostosa - Ivete Sangalo

Duas Pedaladas - Léo Santana (part. Mari Fernandez)

Saveiro - Kaique & Felipe (part. Luan Pereira)

Descer Pra BC - Brenno & Matheus, DJ Ari SL

Barbie - MC Tuto e DJ Glenner

Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim - Oruam, Zé Felipe, DJ Lc da Roça, MC K9, MC PL Alves, MC Rodrigo do CN e MC Tuto

Cópia Proibida - Léo Foguete

Última Noite - Nattan e Léo Foguete

Fui MLK - Nilo, MC Paiva ZS, DJ Di Marques e FamousKyo

Coração Partido - Menos é Mais

Do Job - MC Tuto e Grelo

Mentira Estampada - Wesley Safadão (part. Natanzinho Lima)