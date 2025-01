Há exatos 20 anos, o Brasil perdia uma das suas maiores referências no samba: o cantor e compositor José Bezerra da Silva (1927 - 2005).

Bezerra, considerado o embaixador dos morros e favelas , nasceu no dia 23 de fevereiro de 1927, em Recife. Suas canções retratavam o cotidiano das comunidades e seus problemas sociais.

Na carreira musical, Bezerra começou em 1969, gravando seu primeiro LP compacto. Em 1975, lança seu primeiro disco, O Rei do Côco Volume 1. Foram aproximadamente 30 discos gravados, Malandragem Dá um Tempo, Overdose de Cocada, Malandro não Vacila, Meu Pirão Primeiro e Pai Véio 171 são algumas de suas músicas mais conhecidas.

Em 2001, se converteu à religião evangélica . Fez participações em trabalhos com o Planet Hemp, O Rappa e Velhas Virgens. Bezerra faleceu em decorrência de uma parada cardíaca aos 77 anos.

Zero Hora relembra, em fotos, alguns dos momentos em que Bezerra esteve no Rio Grande do Sul, dentre eles, dois shows, em 1998 e 2001. Confira!