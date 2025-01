Neymar volta a jogar e marca gol em amistoso do Al-Hilal; veja vídeo

O último jogo do Al-Hilal no ano marcou o retorno de Neymar aos gramados . O atacante brasileiro terminou como o grande destaque na vitória de seu time em amistoso contra o Al-Fayha por 2 a 0 nesta segunda-feira (30). Ele marcou o primeiro gol da equipe e ainda participou do segundo . Veja os lances abaixo.

Inicialmente, esperava-se que Neymar retornasse aos jogos oficiais em fevereiro. No entanto, sua atuação no amistoso indica que ele pode voltar antes do previsto. Ainda não se sabe se Al-Hilal irá inscrever o jogador para a temporada na Liga Saudita. A nova expectativa do retorno oficial gira em torno do clássico contra o Al-Ittihad, previsto para 7 de janeiro.