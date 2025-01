Grêmio analisa propostas por goleiros e avalia quem será o reserva imediato de Marchesín em 2025

Adriel tem chance de ser o substituto imediato de Marchesín. Tiago Caldas / EC Bahia/Divulgação

Uma das missões do técnico Gustavo Quinteros na pré-temporada será definir a nova hierarquia de goleiros do Grêmio. O clube analisa propostas por Gabriel Grando, 24 anos, e Caíque, 27. Com isso, Adriel, 23 anos, está cotado para ser o reserva imediato de Marchesín.

Conforme apurado por ZH, o Tricolor foi procurado por um clube interessado em comprar Gabriel Grando, que retornou de empréstimo do Cruzeiro. O atleta deseja ser titular e, em qualquer cenário, a tendência é de que seja negociado, especialmente pela necessidade do clube de aumentar as suas receitas.

Se permanecer na Arena, Caíque é em tese o favorito para ser o primeiro suplente do gol. Ele está no Tricolor desde agosto de 2023 e terminou a última temporada sendo elogiado internamente. Contudo, o jogador recebeu uma oferta de empréstimo para ser titular em um clube da Série B, que está sendo analisada pela direção.

Caso Caíque e Grando sejam negociados, o reserva de Marchesín deve ser Adriel, que perdeu a vaga de titular do Grêmio em 2023 unicamente por razões disciplinares e devido a um desentendimento com o técnico Renato Portaluppi. Depois, o atleta acabou sendo emprestado ao Bahia, onde não se firmou como titular. Na reapresentação tricolor, na quarta-feira da semana que vem (8), o jogador estará à disposição de Quinteros.

Completa a lista de goleiros do Grêmio o jovem Thiago Beltrame, 21 anos. Além disso, os garotos Ygor, 19 anos, e João Victor, 18 anos, serão avaliados após a Copa São Paulo de Futebol Júnior.