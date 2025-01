As imagens falsas de Lula com Bolsonaro e os limites da inteligência artificial 

Atenção: imagem falsa de Bolsonaro e Lula abraçados e bebendo em um bar. Redes Sociais / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em meio às celebrações de Natal e Ano-Novo nas redes sociais, algumas imagens chamaram a atenção ao mostrar o presidente Lula e Jair Bolsonaro em sintonia, abraçados e bebendo uísque. Outra que despertou curiosidade é uma brincadeira com as possíveis férias do líder norte-coreano Kim Jong-un ao lado de "Lula 3 e 4", com a ideia de existir clones do presidente.

Atenção: imagem falsa de uma notícia de supostas "férias" de Kim Jong-Un no Brasil. Redes Sociais / Reprodução

Outra que gerou diversos comentários, ainda durante o período em que Lula estava hospitalizado no início de dezembro, é uma foto do presidente com a cabeça enfaixada, que, supostamente, teria sido divulgada pela primeira-dama Janja da Silva.

Atenção: imagem falsa gerada por inteligência artificial em que mostra Lula com a cabeça enfaixada. Redes Sociais / Reprodução

Todas são imagens geradas por inteligência artificial. E, apesar de os assuntos serem abordados de forma engraçada, vale o alerta sobre os riscos sobre o uso da ferramenta na política. A suposta foto de Lula com a cabeça enfaixada foi, inclusive, compartilhada por correligionários petistas, desejando-lhe melhoras.

Leia Mais Presidente Lula visitou 13 países durante 2024; veja a lista

Em dezembro de 2024, o Senado aprovou um projeto que regulamenta a inteligência artificial no Brasil. A matéria agora segue para a análise da Câmara dos Deputados. Entre as medidas do texto, propõe-se um marco regulatório com regras para o desenvolvimento e o uso de sistemas de IA.

Leia outras colunas aqui.