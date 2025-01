Pelo menos 50 prefeitos eleitos em 2024 no RS correm risco de ter mandatos cassados

Desde a publicação da reportagem do GDI, assinada pelos repórteres Humberto Trezzi e Gabriel Jacobsen, aumentou o número de ações na Justiça Eleitoral para anular a vitória de políticos eleitos em 2024 .

No dia 27 de dezembro, eram 411. Nesta sexta-feira (3), conforme apurou a coluna, já são 419. Dessas pelo menos 50 são contra prefeitos.

As ações são movidas pelo Ministério Público Eleitoral, diretamente pelos adversários do suposto infrator ou até pela Polícia Federal (PF). Acusações: abuso de poder político, como o caso de Rio Pard o, abuso de poder econômico, mal uso da comunicação e principalmente denúncias de compra de votos.

Nesta quinta-feira (2), a Justiça Eleitoral cassou os diplomas do prefeito de Rio Pardo, Rogério Monteiro (MDB), e do vice, Alceu Seehaber, o Alemão da Caixa (PSDB). As defesas dos políticos afirmaram que apresentarão recursos.