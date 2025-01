Há claros sinais de aumento da violência política nos EUA às vésperas da posse de Trump

Não há, até o momento, evidências de relação entre os três atentados ocorridos nos Estados Unidos nesta semana, mas há um claro sinal de recrudescimento da violência política a poucos dias da posse do presidente eleito Donald Trump .

A relação de local e instrumento, um carro Tesla, utilizado no ataque em Las Vegas é, por enquanto, o intrigante: um hotel da rede do presidente eleito e um veículo da empresa do bilionário Elon Musk que terá uma cadeira especial na próxima administração.