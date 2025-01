Seis pessoas são baleadas em ataque a tiros em Nova York

Vidros da loja de conveniência ficaram quebrados com o tiroteio no Bronx, em Nova York, que deixou seis feridos. Fox 5 New York / Reprodução

Seis pessoas foram baleadas em um tiroteio na localidade de Williamsbridge, no Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo informações do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) uma menina de 12 anos, a mãe de 40 e quatro homens com idades entre 18 e 21 anos estão entre os feridos, mas ninguém morreu.

O ataque ocorreu de forma direcionada no fim da tarde de segunda-feira (30) e as razões por trás da ação ainda são desconhecidos pela polícia, que busca por dois suspeitos.

De acordo com a polícia, conforme apurado pela rede CBS, os alvos do tiroteio correram para dentro de uma loja de conveniência e um deles, que não se feriu, acabou usando a mulher como escudo humano. A menina de 12 anos teria sofrido um disparo na perna e a mãe, no abdômen. Os outros homens foram atingidos nas pernas e nos braços.