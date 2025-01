Será que não somos excessivamente exigentes com a vida?

O trabalho com os idosos é encantador, pois eles têm muitas histórias para contar. Não só os idosos, mas também nós temos fatos e sentimentos para relatar aos outros. A contação de histórias acontece quase sempre na informalidade, pois viver é verbalizar registros e experiências. As escolas, há tempo, trabalham com contação de histórias, no intuito de desenvolver o imaginário e de incrementar a criatividade. O mundo das organizações também aderiu à contação de histórias, pois cada empresa tem um histórico de muita superação e de incontáveis sentimentos. No cotidiano, todos nós temos histórias para contar. O modo como enfrentamos as diferentes situações existenciais gera uma história que pode inspirar os outros. Porém, a grande maioria repete histórias tristes e pouco falam dos acertos e das conquistas. Não entendo muito bem essa insistência em relatar somente o que não deu certo.