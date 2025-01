O que se sabe sobre a explosão de Cybertruck na frente de hotel de Trump em Las Vegas

Veículo explodiu por volta das 8h40min de quarta-feira em Las Vegas (13h40min em Brasília). X / Reprodução

Uma pessoa morreu e pelo menos sete ficaram feridas depois que um Tesla Cybertruck explodiu perto do Trump International Hotel em Las Vegas, Estados Unidos, na manhã de quarta-feira (1º).

A investigação busca descobrir se o fato está conectado a ataque a uma multidão em Nova Orleans, também nos Estados Unidos, que deixou 15 mortos horas antes, durante as comemorações de Ano-Novo.

O que se sabe sobre a explosão

Como ocorreu

Segundo a polícia de Las Vegas, o veículo chegou na cidade na quarta pela manhã, por volta das 7h30min no horário local (12h30min em Brasília), e percorreu ruas antes de estacionar em frente ao Trump International Hotel.

A explosão ocorreu por volta das 8h40min (13h40min em Brasília). Ainda não se sabe o que deu início ao incêndio. Havia morteiros de fogos de artifício e latas de combustível de acampamento na traseira do veículo, segundo a polícia.

Veja vídeo do momento da explosão

Quem são as vítimas

O motorista era a única pessoa no veículo e morreu dentro do Cybertruck. Segundo a Associated Press, ele foi identificado como Matthew Livelsberger, de 37 anos, soldado da ativa do exército dos Estados Unidos.

Os outros sete feridos — que não tiveram nomes divulgados — não tinham ligação com o carro, segundo a apuração inicial.

Após a explosão, o Trump International Hotel foi evacuado e os hóspedes foram transferidos para o Resorts World Las Vegas.

Qual foi a motivação

Segundo o jornal The New York Times, o xerife Kevin McMahill, do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, disse que as autoridades “acreditam que este seja um incidente isolado”. No entanto, não foi descartada a conexão com o ataque ocorrido horas antes em Nova Orleans.

Ainda segundo o jornal, na tarde de quarta-feira, não havia indicação de que a explosão estivesse ligada ao grupo terrorista Estado Islâmico, que o presidente Joe Biden disse ter inspirado o ataque em Nova Orleans.

Jeremy Schwartz, do FBI, reportou que a agência está investigando se a explosão foi um ato de terrorismo ou não.

Biden foi informado do fato e instruiu sua equipe a oferecer qualquer assistência federal necessária, segundo a Casa Branca.

Origem do veículo

A investigação descobriu que o carro havia sido alugado no Estado do Colorado, por meio do mesmo aplicativo utilizado para obter o veículo usado no ataque de Nova Orleans.

A polícia disse já ter identificado quem alugou o Cybertruck, mas não informou o nome da pessoa à imprensa.

Família Trump

Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump não comentou o fato. O filho dele Eric Trump, vice-presidente executivo da Trump Organization, posicionou-se nas redes sociais após a explosão.

"A segurança e o bem-estar de nossos hóspedes e equipe são nossa maior prioridade. Estendemos nossa gratidão ao Departamento de Bombeiros de Las Vegas e à polícia local pela rápida resposta e profissionalismo", escreveu no X.

O que disse Elon Musk

Fundador e CEO da Tesla, Elon Musk disse que a explosão foi causada por fogos de artifício ou por uma bomba transportada na caçamba do carro, "em um aparente ato de terrorismo" e que não teria sido motivado por um problema no veículo.

"Toda a telemetria do veículo estava positiva no momento da explosão", afirmou o empresário.

O que é um Cybertruck Tesla?

É uma picape elétrica fabricada pela Tesla, do bilionário Elon Musk, também dono da rede social X e da SpaceX, empresa aeroespacial. Segundo a fabricante, a carroceria do carro é feita de aço inoxidável ultra duro e oferece proteção à prova de balas.