Homem morto em explosão de Cybertruck era soldado do exército americano

O homem que morreu na explosão de uma Tesla Cybertruck , ocorrida em frente ao hotel de Donald Trump em Las Vegas, era um soldado da ativa do exército dos Estados Unidos e integrante das Forças Especiais, conhecidas como Boinas Verdes, segundo informações da agência de notícias Associated Press (AP) divulgadas nesta quinta-feira (2).

Autoridades norte-americanas ouvidas pela AP confirmaram que Livelsberger era um membro da ativa do exército dos EUA , que esteve estacionado na base anteriormente conhecida como Fort Bragg, uma grande instalação militar na Carolina do Norte que abriga o comando das forças especiais do exército.

O Cybertruck é um modelo da Tesla, empresa fundada por Elon Musk, que também assumirá um cargo no futuro governo de Trump. De acordo com a polícia de Las Vegas, no momento da explosão, a picape de design futurista carregava morteiros de fogos de artifício e recipientes de combustível em sua caçamba. Sete pessoas ficaram feridas no incidente.