A base do Inter começa 2025 em alta, com a confirmação da venda de Gabriel Carvalho, de 17 anos, ao futebol saudita, por US$ 22 milhões. Em entrevista a Zero Hora, o auxiliar técnico Pablo Fernández, que ajuda a integrar os jovens talentos do Colorado ao time principal, destacou o papel do treinador Roger Machado no aproveitamento das joias do Celeiro de Ases.