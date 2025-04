Operador de VAR é flagrado ao acessar site de apostas em jogo na Europa; veja vídeo

Vídeo viralizou nas redes sociais e causou revolta no futebol búlgaro. Reprodução

Uma cena inusitada, fora dos gramados, marcou a partida entre CSKA Sofia e Lokomotiv Sofia, realizada na quarta-feira (2), pelo Campeonato Búlgaro. Antes do apito inicial do jogo, que terminou 1 a 0 para o CSKA, um operador do VAR foi flagrado acessando um site de apostas esportivas.

Ao perceber que estava sendo filmado, ele tentou esconder o aparelho. Prontamente, o profissional foi suspenso.

Segundo a empresa responsável pela tecnologia na Bulgária, a Hawk-Eye Innovations, o funcionário será demitido, caso a ação ilícita seja comprovada.

Em carta enviada ao presidente da Comissão do VAR da União Búlgara de Futebol, a empresa reforçou que todos os envolvidos com partidas de futebol no país são proibidos de terem qualquer tipo de relação com apostas esportivas.

Veja o vídeo que mostra ação do operador do VAR

Confira a nota explicativa da empresa responsável

"Uma transmissão ao vivo da câmera da sala de operações do VAR documentou o indivíduo usando um smartphone pessoal durante a partida e parecendo se envolver em atividades inapropriadas que constituiriam má conduta grave em relação às responsabilidades de sua função atribuída.

A Hawk-Eye entende completamente a seriedade do incidente e iniciou uma investigação imediata e completa sobre o assunto, com o indivíduo em questão imediatamente suspenso de todas as atividades enquanto isso continuar. Se for confirmado que o indivíduo se envolveu em tal atividade inapropriada, garantiremos que ele seja demitido de acordo com seus termos contratuais".