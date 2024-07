O nome da cantora Iza é o mais comentado das redes sociais na manhã desta quinta-feira (11) após ela expor uma traição que sofreu do namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. Em vídeo publicado na noite desta quarta (10), a artista, que está grávida de seis meses, revelou que ficou sabendo de conversas íntimas do atleta com outra mulher porque ela teria tentado vender a história a veículos de comunicação por R$ 30 mil.