Ana Maria Braga anuncia remissão total do câncer

Em clima das festas de final de ano, Ana Maria Braga anunciou nesta terça-feira (31) que teve remissão total do câncer . A apresentadora publicou vídeo no Instagram para comunicar aos fãs sobre a "alta total" e comemorar a vida.

— Foi uma notícia tão boa que eu recebi há duas semanas! Eu faço uma revisão periódica, essa era uma revisão de cinco em cinco anos e, nesta última, eu fui liberada de todas as outras revisões. Eu estou de alta total! Quer dizer que câncer teve uma remissiva — disse.

— Não se esperava isso porque era o câncer que eu tinha apenas 10% de chance. Foi constatado que eu estou na remissão do câncer! Já não tenho mais nenhuma possibilidade... Nenhuma não porque a gente nunca sabe, mas medicamente, não tem possibilidade do câncer voltar.

Ana Maria Braga já enfrentou o câncer algumas vezes ao longo da vida. Ela teve a doença no pulmão, em 2015, de pele, em 1991, um tumor no reto e na virilha, em 2001, além de um câncer de mama que pode ser tratado ainda no estágio inicial.