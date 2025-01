O ícone da televisão brasileira Silvio Santos nos deixou em 2024. Lourival Ribeiro / SBT,divulgação

O ano de 2024 foi marcado por despedidas de grandes personalidades em diversas áreas de atuação, como entretenimento, esportes e jornalismo. O Brasil perdeu ícones que marcaram a televisão nacional, como o jornalista Cid Moreira, o apresentador Silvio Santos e o ator Ney Latorraca.

Além disso, despedimo-nos de grandes nomes do esporte, como o ex-jogador e técnico da Seleção Brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, a lenda do boxe brasileiro, Maguila, e o ícone do futebol alemão, Franz Beckenbauer.

Confira algumas das principais mortes em 2024

Zagallo

O ex-jogador e técnico da Seleção Brasileira, Mario Jorge Lobo Zagallo, morreu em janeiro de 2024. ANTONIO SCORZA / AFP

O Velho Lobo, como era conhecido, encerrou uma das trajetórias mais vitoriosas da história do futebol brasileiro em 6 de janeiro, aos 92 anos.

Em vida, Zagallo aliou inteligência e patriotismo para sagrar-se o único tetracampeão mundial de futebol. Ninguém no planeta ganhou tantas Copas quanto ele. Em 1958 e 1962, venceu a competição como um moderno ponta-esquerda; em 1970, como treinador de uma Seleção quase imbatível; e em 1994, como coordenador técnico.

Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos faleceu em agosto de 2024. Lourival Ribeiro / Divulgação

Um dos nomes mais importantes da televisão brasileira, Silvio Santos partiu em 17 de agosto, aos 97 anos, em virtude de uma broncopneumonia após quadro de infecção por H1N1.

Fundador do canal SBT e responsável por revolucionar a televisão do país, Silvio criou programas como Baú da Felicidade (1958), Show do Milhão (1999) e Casa dos Artistas (2001) além de apresentar o Novo Programa Silvio Santos. O comunicador também foi responsável por descobrir nomes como Maisa e Gugu Liberato. O apresentador deixou a esposa, Íris Abravanel, e seis filhas.

Cid Moreira

O jornalista Cid Moreira faleceu em outubro de 2024. J. F. DIORIO / ESTADÃO CONTEÚDO

Jornalista, locutor e apresentador responsável por conduzir cerca de 8 mil edições do Jornal Nacional, Cid Moreira morreu aos 97 anos em 3 de outubro, vítima de uma pneumonia.

Cid participou da estreia do Jornal Nacional, e esteve à frente do programa durante 26 anos. Ao longo de sua carreira, Cid foi locutor de inúmeras reportagens e gravou uma versão em áudio da Bíblia. Ele deixou esposa e dois filhos.

Ney Latorraca

O ator Ney Latorraca faleceu em dezembro de 2024. Tata Barreto / Globo,Divulgação

Responsável por papéis icônicos na televisão brasileira como Barbosa da TV Pirata (1988), e Vlad, da novela Vamp (1991), o ator Ney Latorraca faleceu em 26 de dezembro, aos 80 anos. Internado no dia 20 em razão de um câncer de próstata, ele morreu em decorrência de uma sepse pulmonar.

O artista mantinha um relacionamento com o também ator Edi Botelho, com quem viveu durante quase três décadas. Ney, que não tinha filhos, optou por deixar a herança para instituições de caridade como o Retiro dos Artistas e a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR).

Liam Payne

Liam Payne faleceu em outubro de 2024. Tolga Akmen / AFP

Após uma queda trágica em hotel de Buenos Aires, na Argentina, o ex-membro da One Direction Liam Payne morreu em 16 de outubro. O artista, que batalhava com a dependência química, estava sob efeito de drogas no momento do acidente. Atualmente, a polícia argentina está investigando o caso.

Ziraldo

Ziraldo faleceu em abril de 2024. Fernando Frazão / Agência Brasil

Criador do Menino Maluquinho, o famoso desenhista Ziraldo morreu em 6 de abril, após seis anos vivendo com complicações causadas por um AVC.

O cartunista, natural de Minas Gerais, contribuiu para publicações como "O Pasquim", e produziu arte que criticava no período da Ditadura Civil Militar do país. Além do Menino Maluquinho, o autor também escreveu Flicts (1969), livro infantil de sucesso internacional.

Franz Beckenbauer

Beckenbauer morreu em 8 de janeiro de 2024. John MACDOUGALL / AFP

Ídolo do Bayern de Munique, Franz Beckenbauer foi um dos melhores zagueiros da história do futebol, sendo vencedor de duas Copas do Mundo pela seleção alemã. Ele morreu em 8 de janeiro, aos 78 anos.

O ex-defensor é um dos três únicos nomes da história que venceu a Copa do Mundo como jogador e técnico.

Silvio Luiz

Silvio Luiz morreu em 16 de maio de 2024. Silvio Luiz @silvioluizbarbas / Instagram/Reprodução

Dono de bordões inesquecíveis no futebol brasileiro, o narrador Silvio Luiz morreu em 16 de maio, aos 89 anos. O Hospital Oswaldo Cruz, onde ele estava internado em São Paulo, confirmou que a morte foi em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Maggie Smith

Maggie Smith faleceu em setembro de 2024. Niklas HALLE'N / AFP

Conhecida por seu trabalho como a professora Minerva McGonagall, na saga Harry Potter, Maggie Smith morreu em 27 de setembro, aos 89 anos. A causa da morte não foi divulgada.

A atriz se destacou na televisão com a série Downton Abbey (2010), no papel de Lady Violet, e no cinema, com os filmes Primavera de uma Solteirona (1969), e Califórnia Suite (1978), pelos quais recebeu o Oscar. Ela deixou dois filhos.

O.J. Simpson

O.J. Simpson morreu em 10 de abril de 2024. Jason Bean / POOL/AFP

Ex-jogador da NFL, O.J. Simpson morreu em 10 de abril, aos 76 anos. Um dos principais running backs do futebol americano, ele batalhava contra um câncer de próstata.

Simpson tem um histórico negativo após muitos anos do término de sua carreira em 1979. Em 1994, foi acusado pelo assassinato de Nicole Brown, sua ex-mulher, e Ronald Goldman, que estava em sua companhia. O julgamento, transmitido pelas principais emissoras de televisão dos Estados Unidos, em 1995, mostrou a absolvição do ex-atleta. O episódio se tornou um marco midiático, originando o documentário OJ: Made In America (2016) — vencedor de Oscar.

Maguila

Maguila morreu em 24 de outubro de 2024. DOMICIO PINHEIRO / ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-lutador de boxe José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu em 24 de outubro, aos 66 anos. Ele sofria há anos de encefalopatia traumática crônica (ETC), também conhecida como "demência pugilística".

Em sua carreira nos ringues como profissional, entre 1983 e 2000, obteve 77 vitórias em 85 lutas, sendo 61 por nocaute. Ele ganhou o apelido por sua semelhança com um personagem de desenho animado.

Anderson Leonardo

Anderson morreu em abril de 2024. Facebook@molejooficial / Reprodução

Vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, morreu em 26 de abril, aos 51 anos. O músico sofria com complicações de um câncer inguinal, que afeta a região da virilha.

Membro fundador do Molejo, grupo de pagode referência no ritmo, Anderson atuou no conjunto desde 1990. O cantor deixou a esposa, Paula, e quatro filhos.