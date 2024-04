Anderson Leonardo, o vocalista do grupo Molejo, morreu nesta nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro, aos 51 anos. A informação foi divulgada pela banda nas redes sociais. O músico estava internado desde 24 de março, após complicações de um câncer inguinal, que afeta a região da virilha. Ele foi para a UTI na segunda-feira (22) e apresentou nova piora nesta sexta, quando a equipe do grupo confirmou que o estado de saúde dele era gravíssimo.