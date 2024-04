Prevendo mais de 10 horas de música e muita dança, o festival Samba Porto Alegre vai ocorrer neste domingo (28), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), a partir das 14h. A expectativa da organização é que cerca de 20 mil pessoas compareçam ao espaço. O evento reunirá nomes consagrados do pagode brasileiro, como Dilsinho, Menos É Mais, Turma do Pagode e Rodriguinho, além de atrações locais.