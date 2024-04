Concluindo um dia de atrações voltadas aos fãs do gênero que está no nome do festival, o Rock in Rio anunciou atrações nacionais nesta sexta-feira (26) para fechar a agenda de 15 de setembro no evento. Os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Planet Hemp convida Pitty são as atrações confirmadas para o dia do rock 'n roll.