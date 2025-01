Maíra Cardi revela que perdeu o bebê que esperava com Thiago Nigro

A influenciadora digital e ex-BBB Maíra Cardi disse, nesta quinta-feira (2), que perdeu o bebê que esperava com o coach financeiro Thiago Nigro . O casal anunciou a gravidez no início de dezembro .

No vídeo publicado nos stories do Instagram, Maíra mostra trechos da consulta com a ginecologista e relata que o coração do bebê parou de bater. Eles estavam preocupados com os sangramentos que a influenciadora estava sofrendo.