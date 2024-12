Maira Cardi e Thiago Nigro estão à espera do primeiro filho do casal. Ela já é mãe de Lucas, 23 anos, e Sophia, seis, de relacionamentos anteriores. @mairacardi Instagram / Reprodução

Maíra Cardi, 41 anos, e Thiago Nigro, 34, chamaram atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (2) após anunciarem que estão à espera do primeiro filho do casal. Em vídeo publicado no Instagram, a coach fitness mostrou a reação do marido.

Maíra relatou que ouviram dos médicos que a gravidez era "impossível" e que definiu a novidade como "fruto de um milagre".

Essa é a terceira gestação de Maíra, que já é mãe de Lucas, 23 anos, fruto do relacionamento com o empresário Nelson Rangel, e de Sophia, seis, do casamento com Arthur Aguiar.

O relacionamento dela com o influenciador financeiro, que começou em 2023, é marcado por polêmicas. Relembre algumas a seguir.

Polêmica envolvendo a ex de Nigro

Nigro, conhecido pelo canal Primo Rico no YouTube, se relacionou por 10 anos com a também influenciadora Camila Ferreira antes do início da relação com Maíra.

Em abril de 2023, Camila publicou uma mensagem na rede social X, logo após o noivado do influenciador com Maíra, o que os internautas entenderam como uma indireta para o casal.

No post, ela escreveu: "Formam um belo casal: The e Mônio" e "O erro do ser humano é esquecer que a vida é finita. (...) O mundo é projetado por pessoas insensíveis e frias", acrescentou, sem citar nomes. Com a repercussão, deletou a postagem e desativou as redes sociais.

"Desse casamento só saímos mortos"

Em julho desse ano, o boato do rompimento do casal circulou na internet. Maíra respondeu ao público através de publicação:

"Acordamos com a notícia da nossa separação! Como pode? O assunto mais comentado de todos! Ainda bem que quando recebemos a notícia estávamos deitados. Juntos. Na cama. Lado a lado. Porque foram tantas pessoas fazendo essa afirmação que se um dos dois estivesse no banheiro, o outro pensaria: "Meu Deus! Fugiu e nem me avisou!".

Depois, em post compartilhado no Instagram, o casal escreveu:

"Amor é uma decisão, e não um sentimento! Todas as vezes que vivemos o sentimento amor, ele pode ter prazo de validade! Antes de nos beijar, decidimos e escolhemos casar. Hoje continuamos muito apaixonados, afinal, nosso casamento é um bebê, e mesmo que um dia a paixão diminua, ainda assim escolheremos permanecer e nos reconquistar todos os dias! Desse casamento só saímos mortos".

Comunhão de bens

Outra situação que chamou atenção das redes foi o comentário do influenciador financeiro sobre comunhão total de bens.

Na legenda da publicação em que anunciou a novidade aos internautas, ele classificou a união nesse regime como uma "decisão difícil e carregada de julgamentos". Além disso, defendeu que o casamento civil não pode ser "tratado como um negócio".

Em um podcast, Maira também comentou sobre o assunto:

— Como você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é para sempre, se você não casa em comunhão total de bens. Será que você acha mesmo que é para sempre? Aí paramos para pensar e nos fizemos essa provocação — explicou ela, em entrevista ao podcast PodC na época.

Esqueceu aliança

Outra história que repercutiu, ainda no passado, foi uma publicação de Thiago Nigro ao relatar a reação da esposa com o fato de ele ter esquecido a aliança em casa.

"Bom dia, meu amor. Para o seu bem, foi a única vez que você esquece a aliança", escreveu a mulher no recado. Ao lado, Maíra fotografou um pepino cortado ao meio. "Que mulher brava", brincou Nigro na publicação.

Submissão

Em novembro desse ano, Maíra Cardi gerou discussão nas redes sociais ao afirmar, na legenda de uma publicação, que: "Deus me livre de ser submissa e ser obrigada a passar por isso enquanto ele trabalha para nos proporcionar esse tipo de desaforo". A influenciadora estava de férias em um hotel luxuoso com a filha, Sophia, enquanto o marido trabalhava.

A postagem não repercutiu bem e internautas questionaram o tom da coach: "Ser submissa assim é mole. Quero ver pobre. Eu hein", "Irresponsabilidade propagar esse tipo de discurso mesmo sabendo que na maioria esmagadora das vezes não é esse tipo de submissão que mulheres vivem!" foram alguns dos comentários na publicação.