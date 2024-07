"Amor é decisão" Notícia

Maíra Cardi e Thiago Nigro negam boatos de separação: "Desse casamento só saímos mortos"

Teorias sobre um suposto término do casal circularam no início desta semana, o que fez com que os nomes dos influenciadores ficassem entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Eles já afirmaram que a relação foi oficializada com comunhão total de bens

09/07/2024 - 12h45min Atualizada em 09/07/2024 - 12h51min