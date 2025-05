Cardeais retornam à Capela Sistina para o segundo dia do conclave

Os 133 cardeais eleitores retornam nesta quinta-feira (8) à Capela Sistina para o segundo capítulo do conclave que definirá o sucessor do papa Francisco, em meio a profundas divisões na Igreja Católica.

Os dois últimos conclaves, que resultaram nas eleições de Bento XVI em 2005 e do primeiro papa latino-americano em 2013, terminaram em apenas dois dias, com quatro e cinco rodadas de votação respectivamente.

Mas desta vez a decisão dos cardeais, guiados segundo a tradição pelo Espírito Santo, parece mais complicada. O pontificado reformista do jesuíta argentino gerou divisões consideráveis dentro da Igreja.

Francisco criou quase 80% dos cardeais eleitores, mas agora os "bergoglistas", que defendem uma visão mais aberta da Igreja, e os conservadores devem chegar a um acordo para a eleição do 267º pontífice.

"Não importa que a fumaça seja preta, isso mostra que o Espírito Santo está trabalhando", declarou James Kleineck, um turista de 37 anos do Texas. "Em breve, haverá outras votações, teremos nosso papa".

Ao contrário da quarta-feira, quando cerca de 50.000 pessoas se reuniram na Praça de São Pedro e em seus arredores para aguardar a cor da fumaça, poucas pessoas aguardavam no mesmo local nas primeiras horas de quinta-feira.

Elizabeth Ramos viajou do Brasil para acompanhar o conclave e espera a eleição de um papa com uma visão parecida com a de Francisco.