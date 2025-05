Entenda a polêmica envolvendo Antonela Braga, Duda Guerra e o filho de Luciano Huck

Influenciadoras protagonizaram discussão polêmica nas redes sociais. Instagram / @_antonelabraga / @dudaa.guerra / Reprodução

Um conflito entre duas influenciadoras digitais adolescentes tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Antonela Braga e Duda Guerra, namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, tiveram um desentendimento.

A confusão começou após Antonela, 16 anos, ter solicitado para seguir Benício em um perfil "dix" no Instagram — uma conta privada, mantida para amigos próximos.

Na gravação compartilhada nas redes sociais, Duda, 16, explicou que seu desconforto com o pedido surgiu porque Antonela e Benício não têm nenhuma proximidade pessoal. Ele teria acontecido em uma viagem a Gramado, na Serra, com outros influenciadores:

— Dix é uma conta privada, não é o seu normal. Meu namorado já é uma pessoa reservada, então o Instagram normal dele já é privado, imagina o dix. O dix é só para melhores amigos, para postar coisas que você não postaria em um Instagram normal — esclareceu Duda.

Antonela, por sua vez, justificou a solicitação dizendo que não havia maldade na ação. Segundo a influenciadora, o interesse se devia à curiosidade natural sobre o jovem, figura conhecida publicamente:

— Simplesmente me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como tenho curiosidade de saber da vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu estava dando em cima dele. Mas ela (Duda) claramente quis tirar proveito da situação — rebateu Antonela.

"Não é nenhum Cauã da vida"

Durante a troca de versões, Antonela Braga comparou o interesse pelo perfil de Benício Huck ao que costuma ocorrer com celebridades como Cauã Reymond, defendendo que figuras públicas despertam curiosidade natural. Duda Guerra, porém, discordou da justificativa.

— Não, o meu namorado não é nenhum Cauã Reymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo para seguir o Cauã Reymond, porque o Instagram dele é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não — explicou Duda.

Duda ainda reforçou que Antonela não tinha proximidade suficiente para esse tipo de solicitação e considerou a situação "estranha".

— Meu namorado achou completamente estranha a situação: "Por que a Antonela está pedindo para seguir o meu dix?". No nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação, mas já soube de situações em que Antonela desrespeitou namorados de outras meninas — afirmou.





Viagem a Gramado

O desentendimento entre Duda Guerra e Antonela Braga não ficou restrito às redes sociais. Durante a viagem a Gramado, as duas adolescentes teriam protagonizado uma discussão que chamou atenção de quem estava presente.

Segundo Antonela, ela foi abordada por Duda no corredor do hotel e, além do confronto, afirmou ter sido excluída pela então amiga, que teria se aproximado de influenciadoras com maior número de seguidores.

— Eu estava me sentindo super mal. Eu não tenho vergonha de falar, mas estava com medo dela, porque ela estava sendo super grosseira comigo, todos ali contra mim — contou Antonela.

Duda, por sua vez, apresentou uma versão diferente.

— Fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Esperei todo mundo chegar no hotel, fui até o quarto da Antonela, bati na porta e chamei ela para conversar. Eu vi que tinha muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor, para conversar diretamente com ela sobre isso. Para que não virasse essa fofoca toda — explicou.

Ela também negou qualquer comportamento agressivo.

— O corredor é um espaço público. Eu não gritei nem coagi ela em nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveria ter feito era ter interrompido a situação — relatou Duda. — Eu não levantei o tom de voz para ela, não xinguei ela de nada e não falei nada agressivo. Só literalmente fui tirar satisfação sobre a situação que tinha acontecido. Ela só olhou na minha e disse: "Estou errada, me desculpa". Eu falei: "Melhore".

Outras discussões

Não foi a primeira polêmica recente envolvendo Antonela Braga. Antes mesmo da viagem a Gramado, a influenciadora já havia sido alvo de acusações feitas por Júlia Pimentel e Liz Macedo, que afirmaram que ela teria flertado com namorados de outras colegas — algo que Antonela nega.

Ela também declarou ter sentido exclusão do grupo ao longo de toda a estadia na serra gaúcha.

Duda Guerra, por sua vez, justificou o afastamento como resultado de diferenças de personalidade, rejeitando qualquer sugestão de que buscou se aproximar de influenciadoras mais populares para aumentar seu engajamento.

— Optei por ficar com pessoas com quem me identifico mais. A gente tem que estar ao lado de quem nos faz bem — afirmou.

A mãe de Antonela, Nathalia, também se manifestou sobre o caso. Ela rebateu comentários feitos pela mãe de Liz Macedo, que teria evitado se despedir da adolescente após o término da viagem.

Segundo Nathalia, Antonela tentou se despedir de todos, mas foi recusada.

— Minha filha foi aconselhada a se despedir de todo mundo. Quando chegou nessa senhora, ela disse: "Não consigo me despedir". Minha filha foi rejeitada. Como você se sentiria se isso acontecesse com o seu filho? A adulta negligenciou a minha filha — desabafou.

Quem são Duda Guerra e Antonela Braga?

Duda Guerra, 16 anos, se tornou um nome mais frequente nas redes sociais após assumir namoro com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, no segundo semestre de 2024.

Desde então, sua visibilidade cresceu expressivamente — nos últimos seis meses, ganhou mais de 400 mil seguidores e hoje soma mais de 518 mil apenas no Instagram.

Antonela Braga, também de 16 anos e natural do Rio de Janeiro, é influenciadora focada em moda, beleza e estilo de vida. Ela conta com mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram.

Posicionamento de Angélica

Na tarde desta quarta-feira (7), Angélica comentou a polêmica entre a nora, Duda Guerra, e Antonela Braga. A apresentadora publicou uma nota no Instagram repercutindo o caso.

"Ontem, a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e, como mãe, foi doloroso ver como isso se espalhou", escreveu ela no início do texto.

Angélica relatou que sempre buscou preservar a privacidade dos filhos, mesmo com a exposição pública que a família enfrenta. Ela também fez um apelo para que as pessoas reflitam sobre o ambiente virtual que estão criando:

"Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão pra parecer sempre certo diante de milhares de pessoas... tudo isso pesa demais pra quem ainda está construindo sua identidade", afirmou.

Por fim, a apresentadora disse que está disposta a resolver a situação com conversa e que segue atenta a toda essa situação.

"Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta. E sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença. Um beijo, Angélica Huck", finalizou.