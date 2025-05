Reconhecimento como estratégia de marketing

Por Mastrângela Teixeira, gerente-executiva da ADVB/RS

Neste Dia do Profissional de Marketing, mais do que celebrar campanhas criativas, abordar o perfil do novo comunicador, ou até mesmo resultados expressivos do setor, acredito que precisamos olhar para uma estratégia que faz parte do nosso cotidiano: o reconhecimento.

Como gerente-executiva da ADVB/RS, acompanho de perto como o marketing pode se valer do reconhecimento para o fortalecimento de um ecossistema inovador e colaborativo de marketing, vendas e exportação no Rio Grande do Sul. Acredito que mais do que uma homenagem, o reconhecer é também uma estratégia de marketing.

Projetos como o Prêmio Exportação RS e o Top de Marketing ADVB/RS conectam lideranças, promovem conhecimento de qualidade e celebram a excelência. Mais do que representar setores, eles movimentam o marketing e o setor exportador gaúcho. Eles são plataformas estratégicas que impulsionam marcas e pessoas.

Em um mercado no qual reputação e confiança são decisivas, o reconhecimento público agrega valor à marca, fortalece sua imagem institucional e consolida sua autoridade. De acordo com o modelo flywheel da HubSpot, o ciclo de crescimento de uma empresa é movido por clientes satisfeitos e engajados que se tornam verdadeiros promotores da marca. E prêmios relevantes são combustível para esse ciclo.

Neste cenário em que os consumidores estão cada vez mais atentos ao propósito e à autenticidade das marcas, ser reconhecido publicamente faz toda a diferença. É isso que transforma prêmios em estratégias: eles comunicam valores, geram confiança e ajudam a posicionar empresas e profissionais como líderes em seus segmentos.