Paolla Oliveira revela apoio ao direito de abortar: "É uma escolha da mulher e eu sou a favor"

Paolla interpreta a personagem Heleninha no remake da novela "Vale Tudo".

A atriz Paolla Oliveira , 43 anos, declarou ser a favor do direito ao aborto e defendeu a autonomia das mulheres sobre seus corpos durante entrevista ao programa Roda Viva , exibido nesta segunda-feira (5).

Em conversa com a bancada de jornalistas, a artista destacou que considera um retrocesso negar essa possibilidade no debate público.

— Eu acho que isso é uma escolha da mulher. Eu sou a favor. Eu acho que isso deve ser visto e revisto em relação ao que tem a ver com leis, mas é uma questão da mulher . Acho que a gente tem que rever. Acho um grande retrocesso a gente não pensar nisso como uma possibilidade — disse.

Maternidade

A atriz revelou que chegou a ser rejeitada em uma campanha publicitária por ser considerada "menos família" . Ela contou que congelou óvulos para ter a liberdade de decidir, no futuro, se deseja ser mãe.

— Mulheres me paravam na rua. Já fui julgada de ser insensível, amarga, menos mulher, menos familiar. — relatou.

Personagem em Vale Tudo

Interpretando atualmente a personagem Heleninha no remake da novela Vale Tudo , Paolla comentou como o papel reflete conflitos e estereótipos enfrentados pelas mulheres.

— A Heleninha é vista como a mulher da crise, do escândalo, a bêbada. Para mim, ela é mais do que isso. Uma mulher com tantas camadas, desafios e conflitos — disse.