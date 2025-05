Preta Gil recebe alta e se prepara para nova fase do tratamento contra o câncer nos EUA

Artista luta contra um tumor no intestino desde 2023. Redes sociais / Reprodução

A cantora Preta Gil recebeu alta após cerca de uma semana internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde realizou exames de rotina relacionados ao câncer colorretal.

No Instagram, ela compartilhou a notícia com os seguidores usando fotos ao lado do pai, Gilberto Gil, da madrasta, Flora Gil, e com amigos que a visitaram. Na postagem, ela contou que iniciará uma nova fase do processo de recuperação na próxima semana, nos Estados Unidos.

“Passei a última semana internada no Hospital Sírio-Libanês sob os cuidados da minha amada equipe médica! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores! Sigo aqui me fortalecendo pra semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos”, escreveu no post.





Preta também compartilhou momentos com amigos como Alcione, Gominho, Carolina Dieckmann, Daniela Mercury e Zélia Duncan.

Em recente participação no programa Domingão com Huck, da TV Globo, Preta já havia contado sobre a ideia de dar continuidade ao tratamento fora do Brasil: