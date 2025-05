Putin afirma que laços entre Rússia e China são 'mutuamente benéficos'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (8) que os fortes laços entre seu país e a China são "mutuamente benéficos" e não tentam colidir com terceiros países, ao receber no Kremlin seu homólogo Xi Jinping.

"Estamos desenvolvendo nossos laços no interesse dos povos dos dois países e não contra ninguém", afirmou Putin. "Nossas relações são baseadas na igualdade e são mutuamente benéficas", acrescentou.

"Diante do unilateralismo e da intimidação hegemônica, a China trabalhará com a Rússia para assumir as responsabilidades especiais das grandes potências mundiais", declarou Xi a Putin.