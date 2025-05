"Foi doloroso ver": Angélica comenta polêmica entre a nora, Duda Guerra, e Antonela Braga

Nas redes sociais, Angélica se pronunciou sobre polêmica envolvendo o filho Benício. Alex Santana / Globo / Divulgação

A apresentadora Angélica, 51 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (7) para comentar a repercussão da briga entre a nora, Duda Guerra, 16 anos, e a influenciadora Antonela Braga, também de 16.

Duda, que namora Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, foi alvo de críticas e discussões após um desentendimento com Antonela durante uma viagem a Gramado, na Serra, episódio que virou assunto nas redes sociais.

"Ontem, a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e, como mãe, foi doloroso ver como isso se espalhou", escreveu Angélica no início do pronunciamento.

A apresentadora relatou que sempre buscou preservar a privacidade dos filhos, mesmo com a exposição pública que a família enfrenta. Ela ainda mencionou que, ao perceber que o caso estava sendo distorcido nas redes sociais, pediu que sua equipe agisse para remover comentários ofensivos.

"Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso", afirmou.

Apelo

Angélica também fez um apelo para que as pessoas reflitam sobre o ambiente virtual que estão criando:

"Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão pra parecer sempre certo diante de milhares de pessoas... tudo isso pesa demais pra quem ainda está construindo sua identidade", escreveu.

Por fim, a apresentadora disse que está disposta a resolver a situação com conversa e que segue atenta a toda essa situação.

"Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta. E sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença. Um beijo, Angélica Huck", finalizou.

Entenda a polêmica entre Duda Guerra e Antonela Braga

A confusão começou após Antonela, 16 anos, ter solicitado para seguir Benício em um perfil "dix" no Instagram — uma conta privada, mantida para amigos próximos.

Na gravação compartilhada nas redes sociais, Duda, 16, explicou que seu desconforto com o pedido surgiu porque Antonela e Benício não têm nenhuma proximidade pessoal. Ele teria acontecido em uma viagem a Gramado, na Serra, com outros influenciadores:

— Meu namorado já é uma pessoa reservada, então o Instagram normal dele já é privado, imagina o dix. O dix é só para melhores amigos, para postar coisas que você não postaria em um Instagram normal — esclareceu Duda.

Antonela, por sua vez, justificou a solicitação dizendo que não havia maldade na ação. Segundo a influenciadora, o interesse se devia à curiosidade natural sobre o jovem, figura conhecida publicamente:

— Ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu estava dando em cima dele. Mas ela (Duda) claramente quis tirar proveito da situação — rebateu Antonela.

Comparação a Cauã Reymond

Durante a troca de versões, Antonela Braga comparou o interesse pelo perfil de Benício Huck ao que costuma ocorrer com celebridades como Cauã Reymond, defendendo que figuras públicas despertam curiosidade natural. Duda Guerra, porém, discordou da justificativa.

— Não é como se ela estivesse pedindo para seguir o Cauã Reymond, porque o Instagram dele é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não — explicou Duda.

Duda ainda reforçou que Antonela não tinha proximidade suficiente para esse tipo de solicitação e considerou a situação "estranha".

— No nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação, mas já soube de situações em que Antonela desrespeitou namorados de outras meninas — afirmou.

Desentendimentos

Não foi a primeira polêmica recente envolvendo Antonela Braga. Antes mesmo da viagem a Gramado, a influenciadora já havia sido alvo de acusações feitas por Júlia Pimentel e Liz Macedo, que afirmaram que ela teria flertado com namorados de outras colegas — algo que Antonela nega.

Ela também declarou ter sentido exclusão do grupo ao longo de toda a estadia na serra gaúcha.

Duda Guerra, por sua vez, justificou o afastamento como resultado de diferenças de personalidade, rejeitando qualquer sugestão de que buscou se aproximar de influenciadoras mais populares para aumentar seu engajamento.

— Optei por ficar com pessoas com quem me identifico mais. A gente tem que estar ao lado de quem nos faz bem — afirmou.

A mãe de Antonela, Nathalia, também se manifestou sobre o caso. Ela rebateu comentários feitos pela mãe de Liz Macedo, que teria evitado se despedir da adolescente após o término da viagem.

Segundo Nathalia, Antonela tentou se despedir de todos, mas foi recusada.

— Minha filha foi aconselhada a se despedir de todo mundo. Quando chegou nessa senhora, ela disse: "Não consigo me despedir". Minha filha foi rejeitada. Como você se sentiria se isso acontecesse com o seu filho? A adulta negligenciou a minha filha — desabafou.

Quem são Duda Guerra e Antonela Braga?

Duda Guerra, 16 anos, se tornou um nome mais frequente nas redes sociais após assumir namoro com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, no segundo semestre de 2024.

Desde então, sua visibilidade cresceu expressivamente — nos últimos seis meses, ganhou mais de 400 mil seguidores e hoje soma mais de 518 mil apenas no Instagram.