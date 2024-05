Paulo Pimenta, representante federal no trabalho de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, convocou os clubes gaúchos para uma reunião na tarde desta sexta-feira (17) no Estádio Beira-Rio. No encontro, o também deputado federal teve oportunidade de conversar com dirigentes de equipes como Inter, Grêmio, São José, Juventude, Caxias, Avenida e Ypiranga, além da presença de Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol.