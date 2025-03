Site do Inter apresenta instabilidade na venda de ingressos para o Gre-Nal

Gre-Nal decisivo será disputado no Beira-Rio.

O Inter informou, nesta segunda-feira (10), que o site "Mundo Colorado" está com instabilidade para a venda de ingressos para o Gre-Nal. O jogo que decidirá o Gauchão 2025 será disputado no domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.