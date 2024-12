Festival Tum Tum de Verão 2025, em Caxias do Sul, divulga atrações

Lizza Dias, gaúcha radicada no Rio de Janeiro, é uma das estreias da próxima edição da Mostra Tum Tum Divulgação / Divulgação

O Festival Tum Tum de Verão, marcado para ocorrer de janeiro a março de 2025 em Caxias do Sul, divulgou os seis artistas confirmados para a série de shows gratuitos que irão movimentar o Parque dos Macaquinhos. As datas das apresentações ainda serão definidas.

O Tum Tum de Verão é uma das atrações da Mostra Tum Tum, projeto capitaneado pelos produtores culturais Juli Pandolfo e Beto Scopel, e que está em sua 10ª edição. Os artistas foram escolhidos por equipe curatorial, a partir de um edital online que recebeu aproximadamente 200 inscritos, em uma seleção levou em conta critérios como inventividade, originalidade, estética musical, performance ao vivo e histórico das bandas e integrantes.

Mais informações podem ser conferidas no site mostratumtum.com.br e no perfil @mostratumtum nas redes sociais. O evento é viabilizado pelo Ministério da Cultura, Secretaria Estadual de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura, através das leis de fomento.

Conheça os artistas selecionados

Caetana Divulgação / Divulgação

Caetana: natural de Recife (PE), é a primeira cantora trans a gravar um frevo no Brasil. Cantora, compositora, dançarina e percussionista, também atua com audiovisual, roteiro, literatura e produção musical. É responsável por projetos culturais como o festival colaborativo O Coco no Coque, que busca resgatar a memória do gênero musical coco de roda.

Jalile Divulgação / Divulgação

Jalile: cantora e compositora mineira residente na capital gaúcha. Sua trajetória se caracteriza pelas variadas referências culturais, incorporando diversos gêneros, ritmos e estilos musicais. Na sonoridade, propõe a estética do pop contemporâneo, com referências do R&B em fusão com ritmos brasileiros como o brega e o funk.

Lizza Dias: tem atuação artística desde a infância, participando de eventos no bairro onde cresceu, o Partenon, em Porto Alegre (RS). Atualmente, mora no Rio de Janeiro e se apresenta com sua banda no projeto Caboclinhas, com show de músicas, danças e um repertório variado: samba de raiz, forró, frevo, jongos, afoxé e ijexá.

Rodrigo Mancusi Divulgação / Divulgação

Rodrigo Mancusi: cantor, compositor e ator brasileiro. Circulou por palcos de casas musicais e festivais com a banda Abacaxepa, ganhadora do Prêmio Arcanjo de Cultura. Em 2022, abriu os caminhos de sua carreira solo, buscando aprofundar suas próprias linguagens, discursos e desejos. Entre suas referências destacam-se MPB, R&B, axé e samba-reggae.

Vagnotreta Divulgação / Divulgação

Vagnotreta: nascido em Pelotas (RS), o cantor e compositor traz na bagagem a vasta influência da coleção de discos que tinha em casa. Teve seu envolvimento com a arte aos 11 anos, fazendo backing vocals e freestyles em grupos de rap. Residiu em São Paulo por alguns anos, onde tocou com sua banda NO TRETA.

Vivi Pozzebón Divulgação / Divulgação

Vivi Pozzebón: ganhadora do Prêmio Gardel 2023 de Melhor Álbum Instrumental - Fusión - World Music, é uma das mais destacadas referências contemporâneas do canto e da percussão na Argentina. Tem uma forma única de mesclar ritmos de raiz sul-americanos, afrolatinos e do mundo, criando uma atmosfera de ritual e celebração carregada de energia, entre sonoridades tradicionais, rock e couro de tambores.