Dublador caxiense conhecido por ser a voz brasileira de Sylvester Stallone recebe homenagem da prefeitura

Luiz Feier Motta, 64, saiu de Caxias do Sul aos 20 anos em busca do sonho de ser dublador em grandes produções

A distinção foi sugerida pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), em função das dublagens de Motta em muitos filmes nos quais os esportes estão no centro das tramas. É do caxiense a voz de Michael Jordan, no filme Space Jam e na série Arremesso Final, a respeito de basquete; de Steven Segal, em filmes de artes marciais/aikido, e de Morgan Freeman, em Menina de Ouro, sobre o mundo do boxe. A voz de Motta se destaca também na série Cobra Kai, de karatê, e no documentário Fastest, a História de Valentino Rossi, sobre motovelocidade.