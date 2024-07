Conhecido por ser a voz do Wolverine de Hugh Jackman no Brasil, o carioca Isaac Bardavid, quando faleceu em 2022, aos 90 anos, havia deixado este trabalho concluído — afinal, o ator australiano já havia se despedido do personagem cinco anos antes, em Logan (2017). Porém, dentro do universo da Marvel, nunca há uma despedida definitiva.