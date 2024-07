"Deadpool & Wolverine" tem sessões com meia entrada para o Clube do Assinante

Todas as quintas-feiras, dia dos lançamentos nos cinemas, a coluna vai destacar os melhores filmes para ver nas salas parceiras do Clube do Assinante, que oferecem 50% de desconto na compra do ingresso. Desta vez, o destaque é um título que terá sessões de pré-estreia em várias salas na próxima quarta (24): Deadpool & Wolverine (2024). E vale ressaltar a chegada de O Sequestro do Papa (2023), do octogenário mestre italiano Marco Bellocchio, que entra em cartaz no GNC Moinhos, em Porto Alegre.