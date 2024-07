Tour brasileira Notícia

Astros de "Deadpool & Wolverine", Ryan Reynolds e Hugh Jackman passeiam pelo Rio de Janeiro

Acompanhados do diretor do longa, Shawn Levy, e da atriz Emma Corrin, os atores estão no Brasil para divulgar o filme. Estreia do aguardado longa nos cinemas nacionais está marcada para o dia 25 de julho

15/07/2024 - 18h23min